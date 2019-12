Kritik aus der Anwohnerschaft : Neue Parkscheiben-Regelung sorgt in Röttgen für Ärger

Röttgen Das Parken im Neubaugebiet „Am Hölder“ in Röttgen ist und bleibt ein Dauerthema, das bei den Anwohnern für Verärgerung sorgt. Denn am Röttgener Friedhof ist das Parken nur noch für zwei Stunden erlaubt

„Die zu diesem Zeitpunkt realisierte Lösung war zwar keine Goldrandlösung, aber fand durchaus die Akzeptanz der Anwohner“, so Bartens gegenüber dem GA. Doch diese Zufriedenheit hat sich vor ein paar Wochen wieder in Unverständnis gewandelt. Denn: Ein Parkplatz am Straßenrand wurde seitens der Stadt Bonn entfernt und die Parkplätze am Friedhof wurden nun alle als Besucherparkplätze mit einer Parkdauer von höchstens zwei Stunden ausgeschildert. Anwohner können dort nun nicht mehr parken.