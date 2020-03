Neues Buch von Georg Schwikart : „Mystik für alle“ ist ein Plädoyer für den Glauben

Bonn Der Hardtberger Pfarrer Georg Schwikart beschreibt in seinem neuen Buch die Mystik in der Bibel. Weil er selbst auf der Suche nach Antworten ist, trägt er zum besseren Verständnis beim Lesern bei.

Mit dem nun veröffentlichten Titel „Mystik für alle“, erklärt er, was diese „Betörung“ ausgelöst haben könnte. Mit diesem Buch scheint Schwikart so etwas wie einen Lösungsweg gefunden und beschrieben zu haben: „Ich ahne mit jedem Schritt, den ich auf dem mystischen Weg wage, in welche Richtung es geht: Ein mystischer Glaube pocht nicht auf die dogmatische reine Lehre. Er öffnet sich einer Gottesvorstellung ohne enge Bilder. Er begreift Gott als ‚alles in allem’“. Der Pfarrer schreibt dazu, dass er Gott nahezu überall sucht: „In der Musik, am Meer, in intensiven Gesprächen, in der Sexualität, im Schreiben, im Zigarettenrauchen, in den vielfältigen kleinen Ereignissen meiner unspektakulären Existenz.“