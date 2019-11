Edith-Stein-Anlage : Müllcontainer geraten auf dem Hardtberg in Brand

In der Edith-Stein-Anlage haben in der Nacht auf Montag Mülltonnen gebrannt. Foto: GA

Hardtberg Auf dem Hardtberg haben in der Nacht auf Montag zwei Müllcontainer gebrannt. Anwohner in der Edith-Stein-Anlage hatten den Brand bemerkt und gemeldet. Wie die Container in Brand geraten sind, ist bislang unklar.

In der Nacht zu Montag bemerkten Anwohner der Edith-Stein-Anlage in Hardtberg, dass die Müllcontainer vor ihrer Haustür brannten. Gegen 1.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus. Auf GA-Anfrage bestätigte die Feuerwehr Bonn den Einsatz.