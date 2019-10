Bonner Amtsgericht : Mildes Urteil für Schüler der Macke-Schule

September 2018 in der August-Macke-Schule: Die Schüler zerstörten das Mobiliar und setzten die Schule unter Wasser.

Bonn Drei Jugendliche müssen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung je 30 Sozialstunden ableisten. Die Jugendlichen hatten ein Klassenzimmer der August-Macke-Hauptschule verwüstet.

Das Urteil fiel recht milde aus: Zu jeweils 30 Sozialstunden, die binnen zwei Monaten abzuleisten sind, hat das Bonner Amtsgericht am Montag drei Schüler verurteilt. Wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung mussten sich zwei Jungen aus Duisdorf und Lengsdorf sowie ein Mädchen aus Medinghoven verantworten. Den 16, 17 und 15 Jahre alten Jugendlichen wurde zur Last gelegt, am Wochenende des 8. und 9. September vergangenen Jahres ein Klassenzimmer der August-Macke-Hauptschule im Ortsteil Brüser Berg verwüstet und durch Aufdrehen des Wasserhahns das gesamte Gebäude unter Wasser gesetzt zu haben. Letztlich konnte die Richterin aber nicht sicher aufklären, wer das Wasser angestellt hatte.