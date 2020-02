Sportanlage Brüser Berg : Mehr Geräte für Fitnessparcours

Den Fitnessparcours an der Pascalstraße nutzen viele Sportler. Eine Calisthenics-Anlage könnte sie bereichern. Foto: GA/Maximilian Mühlens/Maximilian Mühlens

Brüser Berg Da der Fitnessparcours nahe des Verteidigungsministeriums gut angenommen wird, schlägt die CDU eine Erweiterung der Anlage an der Pascalstraße mit modernen Geräten vor.

Läufer nutzen auf ihrer Strecke gern den Fitnessparcours an der Pascalstraße, aber auch Damengrüppchen oder Jugendliche. Denn die Sportgeräte ermöglichen ein systematisches Zirkeltraining. Die Anlage ist in ordentlichem Zustand, was Birgitta Jackel (CDU) einerseits verwundert, andererseits nicht.