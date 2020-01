Unfall auf dem Brüser Berg : Mann bei Unfall auf Brüser Damm in Bonn schwer verletzt

Bonn Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall auf dem Brüser Damm in Bonn erlitten. Aus ungeklärter Ursache war der Mann mit seinem Auto von der Straße angekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.

Bei einem Unfall mit einem Pkw auf dem Brüser Damm in Bonn hat ein Mann am Donnerstag gegen 21.30 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Informationen ist der Mann, der mit seinem grauen Kleinwagen den Brüser Damm aus Richtung Brüser Berg kommend befuhr, beim Abbiegen auf den Konrad-Adenauer-Damm in Richtung Lengsdorf aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge stieß der Mann mit seinem Auto gegen einen Laternenmast und wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Die ausgerückte Feuerwehr musste den Autofahrer befreien. Er kam in ein Krankenhaus.