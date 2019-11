Folgen des geplanten Verkaufs : Was wird aus der Palliativstation im Bonner Malteser Krankenhaus?

Lukas Radbruch leitet das Zentrum für Palliativmedizin am Malteser Krankenhaus in Bonn. Foto: Stefan Knopp

Bonn Das Malteser Krankenhaus „Seliger Gerhard“ soll verkauft werden. Der Arzt Lukas Radbruch glaubt aber an die Zukunft der Palliativstation in der Klinik.

Das Zentrum für Palliativmedizin am Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg ist eine der ältesten in Deutschland und wird, da ist sich ihr Chefarzt Lukas Radbruch sicher, auch nach dem geplanten Verkauf der Klinik noch da sein. Das bedeutet, dass voraussichtlich auch in Zukunft Ehrenamtler, die hospizdienstliche Unterstützung leisten, gebraucht werden – aber auch Gelder, um das zu finanzieren. Um beides geht es bei der Benefizveranstaltung, die am Sonntag, 10. November, im Haus der Springmaus ausgerichtet wird.

Ehrenamtliche sind wichtiger Teil in der Sterbebegleitung

Trauerangebot für Kinder und Jugendliche

Und dann gibt es auch die besonderen Ereignisse, die ohne Ehrenamtler nicht möglich wären. Radbruch erinnert sich an einen schwerstkranken Mann, der unbedingt zu einem Fußballspiel ins Stadion wollte. „Und dann geht das eben mit Ehrenamt auch, dass man dann einen Transport organisiert, den Rollstuhl besorgt, mit zwei Leuten mitfährt, den Sohn noch mitnimmt und daraus eine richtige Aktion macht. Wochenlang hallt das hier noch nach.“ In einem anderen Fall hatte man schon alles organisiert, damit ein Patient das Grab seiner Mutter in Brandenburg besuchen konnte, inklusive Übernachtung in einem dortigen Hospiz. Aber am Ende fühlte sich der Patient zu schwach. Aber alleine der Umstand, dass es möglich gemacht worden wäre, macht für den 60-Jährigen den Hospizdienst unverzichtbar. „Haupt- und Ehrenamt zusammen sind eigentlich erst die richtige Mischung.“