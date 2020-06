Erdbeben mit Stärke 2,0 : Die Erde unter Bonn hat am Sonntagabend leicht gewackelt

Seismograph einer Erdbebenwarte - Symbolfoto. Foto: Oliver Berg/Symbol

Bonn Am Sonntagabend hat es in Bonn ein leichtes Erdbeben gegeben. Mehrere Erdbebenwarten haben es registriert. Für Menschen war es aber kaum wahrnehmbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

Erdbebenforscher sind in der Nacht auf Montag auf mehrere kleine Beben im Rheinland aufmerksam geworden. Das Epizentrum wird im Bonner Süden ausgemacht. Gefahr ging von den Beben nicht aus - der stärkste Ausschlag wird mit einer Magnitude von 2,0 auf der Richterskala angegeben. Diese Stärke ist für Menschen gerade spürbar, führt in der Regel aber nicht zu Schäden an Gebäuden.

Die Geophysikerin Brigitte Knapmeyer-Endrun von der Erdbebenwarte Bensberg der Universität zu Köln hat bereits einen genaueren Blick auf die Messwerte geworfen. Sie sagt: „Das Beben lag in einer Tiefe von 10 bis 15 Kilometern.“ Auch die Stärke der Beben sei für das Rheinland nicht ungewöhnlich, sagt sie. Um 23.11 Uhr Uhr haben die Seismografen am stärksten ausgeschlagen. Am Montag habe es dann einige kleinere Nachbeben gegeben.

Knapmeyer-Endrun sagt: „Wir haben noch keine Meldungen von Anwohnern erhalten. Vermutlich haben viele Menschen zu dieser Zeit schon im Bett gelegen und solch leichte Erschütterungen sind in Städten auch nichts Ungewöhnliches“. Das Epizentrum scheint im Süden von Bonn gelegen zu haben. Dabei vermuten unterschiedliche Beobachter die Lage in einem Gebiet zwischen Wachtberg und Bad Godesberg. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie etwa gibt Wachtberg als Epizentrum an, das Landesamt für Geologie in Rheinland-Pfalz zeigt es in der Nähe des Kottenforstes in Ückesdorf.

Lesen Sie auch Stärke 2,1 : Leichtes Erdbeben in Meckenheim und Rheinbach

In der Region hatte die Erde zuletzt am 22. März ähnlich stark gebebt. Bei dem Ereignis in Meckenheim war eine Magnitude von 2,1 auf der Richter-Skala bestimmt worden. Der Erdbebenherd hatte in einer Tiefe von etwa acht Kilometern gelegen und war so leichter spürbar, als das Beben in der vergangenen Nacht.