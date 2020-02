Drei Prinzessinnen für Prinz Karneval : Lehrertheater in Ückesdorf feiert Premiere

Ückesdorf Das Lehrertheater des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums feiert an diesem Freitag mit der Eigenproduktion „Casting Cinderella“ Premiere. Das Drehbuch hat Deutschlehrer Stephan Hanenberg geschrieben.

„Das wird es so nicht noch einmal geben“, sagt Stephan Hanenberg zum neuen Lehrertheater des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums (CvO), das heute Abend Premiere feiern wird. Ein Jahr lang hat der Deutsch- und Religionslehrer an dem Stück „Casting Cinderella“ geschrieben und gearbeitet. Seit bald vier Monaten probte er mit rund 40 seiner Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne das – nach eigenen Worten – chaotische Stück. „Es nimmt im Lehreralltag einfach zu viel Zeit ein, ein so umfangreiches Ding auf die Bühne zu bringen“, ist Hanenbergs gewonnene Erkenntnis. Doch was nun an den drei Aufführungstagen das Publikum erwartet, wird sich sehen und hören lassen können. Vor allem für die Schüler, Eltern und die Ehemaligen des CvO, die in der über zwei Stunden langen Bühnenshow einige neue und unbekannte Seiten an den CvO-Lehrkräften entdecken können.