Entwürfe für Kreisel auf dem Burgweiher : Neue Verkehrsplanerin für den Hardtberg

Die Verkehrsplanung Am Burgweiher kommt nach zehn Jahren wieder in Gang. Auf der Straße sind drei Kreisverkehre geplant. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Die Verwaltung soll die Entwürfe für drei Kreisel auf dem Burgweiher aus der Schublade holen. Der Stadtbezirk hat jetzt wieder eine Verkehrsplanerin.

Eine gute Nachricht für den Hardtberg: In der kommenden Woche setzt die Verkehrsplanerin Sonja Walther, die fast ein Jahr wegen anderer Aufgaben abgezogen war, ihre Arbeit für den Stadtbezirk fort. So lange konnten die anstehenden Projekte nur eingeschränkt weiterentwickelt werden.

Wie die Verwaltung mitteilt, wurde eine zusätzliche Stelle im Stadtplanungsamt geschaffen, die seit 15. September besetzt werden kann. In der Bezirksvertretung Hardtberg wie auch im Planungsausschuss wurde die Aussicht, dass es nun weitergehen kann, sehr begrüßt. Alle Parteien hatten sich in der Vergangenheit mehrfach und massiv beschwert, dass wichtige Projekte stagnieren.

Alte Schamotte-Fabrik soll Wohnungen weichen

In Angriff nehmen will die Verwaltung jetzt die Planung für das Areal "Am Burgweiher/Im Burgacker" sowie der ehemaligen Schamotte-Fabrik. Wie berichtet, ist das Fabrikgelände an die Kölngrund verkauft worden. Der Investor plant, das Gebäude abzureißen und Wohnungen zu bauen. Dazu würden Gespräche mit den Investoren/Projektentwicklern geführt.