Jazz in der Kirche : In Duisdorf gibt es ein besonderes Krippenspiel

Duisdorf. In „The Christmas Jazz“ spielen 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein besonderes Krippenspiel. An Heiligabend führen sie es gemeinsam auf.

„Nehmen wir das schwarze oder das weiße Jesuskind?“, fragte Pfarrerin Dagmar Gruß in die Runde ihrer Krippenspieler. „Natürlich das weiße“, war die erste und lauteste Antwort aus dem Mund eines etwa zehnjährigen Jungen. Doch die Gruppe entschied sich mehrheitlich für eine schwarze Puppe, die als Friedefürst in die Krippe gelegt werden sollte. Maria (Madeleine Elger) und Josef (Clemens Haase) warteten dabei schon ungeduldig auf den Probenbeginn. Doch noch herrschte Chaos auf der Bühne. Noch ließ Regisseurin Gruß den 45 Akteuren des diesjährigen Krippenspiels der Johanniskirchengemeinde freien Lauf. Die Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, der Ochse und der Esel, sowie der Centurio, die Israeliten und die Wirtin waren noch genauso mit ihren Kostümen und dem Rollenstudium beschäftigt wie die Engel, Hirten und die Heiligen Drei Könige.

Jazz in der Kirche

Organist Berthold Wicke bringt mit seinem Vorschlag, in diesem Jahr „The Christmas Jazz“ aufzuführen, den Jazz in die Johanniskirche. „Es klingt alles ein bisschen nach Hanns Eisler“, sagt Gruß. Und dementsprechend turbulent geht die Probe los. Vorleser Malte Haase, der einzige Vater im Spiel – acht Mütter singen im eigens dafür gegründeten Chor – durchbricht die Stille mit den einleitenden Worten: „Herbergsuche. Nicht nur die Menschen suchen eine Unterkunft, sondern auch viele Tiere.“ Schon stürmen die Kinder in ihren fantasie- und liebevoll gestalteten Kostümen die Bühne. Die Herbergswirtin (Melina Afentakis) beschwert sich. Warum sie denn alle auf einmal kämen. Es sei doch besetzt. Zum Beweis streckt sie das Schild „Besetzt“ in die Höhe. Mit dem dann folgenden Chorus aller Tiere, in den ganz schnell auch das Publikum einsteigen kann, heißt es im sich wiederholenden Sprechgesang, „Kein Zimmer frei, alles besetzt“.