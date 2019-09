Liegt versteckt im Stadtwald : Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Bonn soll bekannter werden

Venusberg Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Bonn ist mehr als 120 Jahre alt. Schon seit vielen Jahren nennen die Bonner dieses Monument etwas spöttisch "Spargeldenkmal". Die Bezirksvertretung will den kreuzenden Weg ins Radwegenetz aufnehmen.

Das „Spargeldenkmal“

In Größe und Mächtigkeit ist es zwar nicht annähernd vergleichbar mit dem gewaltigen Reiterstandbild des Kaisers, das am Deutschen Eck in Koblenz steht, gleichwohl waren damals die Bonner voller Stolz, und der damalige Oberbürgermeister Wilhelm Spiritus sagte in seiner Ansprache: "Treten Sie ein in diesen Hain, so sehen Sie zu Ihren Füßen den Strom, den Kaiser Wilhelm gegen fränkischen Übermut schützte, den deutschen Rhein, der durch Kaiser Wilhelm auf ewig dem Deutschen Reich verbunden ist."

Lang ist's her. Schon seit vielen Jahren nennen die Bonner dieses Monument etwas spöttisch "Spargeldenkmal". So bekannt es ist, um so unbekannter ist das Waldstück, in dem es steht. Das ist nämlich der Kaiser-Wilhelm-Park, kurz Kaiserpark, der 1888 zum Andenken an den Monarchen gestaltet wurde. Hier spazierte die Bevölkerung damals in feiner Sonntagsrobe, es gab Flanierwege, Bänke und Hütten in der 49 Hektar großen Anlage. Die Wegweiser-Steine aus den 1930er Jahren mit ihrer eingemeißelten gelben Schrift liegen hier und da noch im Unterholz, manche wachsen langsam zu. Ein Pfeil zeigt zum Paulshof, früher ein Lokal. Dort wohnte damals der Parkaufseher. Und die Flanierer zog es immer wieder zu dem Aussichtspunkt in Richtung des Dorint Hotels. Er wird auch das "Kessenicher Plateau" genannt.