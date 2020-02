Bürgerprojekt Brüser Berg : Initiative will den Brüser Berg grüner machen

Brüser Berg Eine Gruppe von Bewohnern des Brüser Berges will mehr bienenfreundliche Pflanzen für den öffentlichen Raum. Es werden noch Mitstreiter gesucht.

Immerhin hatten sich neun Bürger eingefunden. Keine Frage, der Plan für den „Blühenden Brüser Berg“ soll umgesetzt werden. Nun geht es um das Wie. Um die Rahmenbedingungen zu klären, also, was im öffentlichen Raum überhaupt erlaubt und möglich ist, war eigentlich ein Mitarbeiter des Amts für Stadtgrün angekündigt. Er war allerdings nicht gekommen. Das fanden die Projektteilnehmer bedauerlich, denn sie erhoffen sich eine zeitnahe Unterstützung von der Stadt.

Bepflanzung nicht bienen- und hummelfreundlich

Den Anstoß hatte Sabine Kraska gegeben. Über Berlin und Neuwied kam sie vor einem Jahr auf den Brüser Berg. Die Neubonnerin war begeistert von den Grünanlagen im Stadtteil. Allerdings stellte sie fest, dass die Bepflanzung nicht gerade bienenfreundlich ist und hummelfreundlich erst recht nicht. Bereits im vergangenen Herbst initiierte Kraska eine erste Aktion. An der Borsigallee wurden rund 800 Blumenzwiebeln gesteckt, die hoffentlich bald in Blüte stehen. Die meisten jedenfalls. Denn Kraska hat beobachtet, dass Hunde Zwiebeln ausbuddelten.

An Ideen mangelte es den Projektteilnehmern nicht. So soll die Borsig­allee mit verschiedenartigen insektenfreundlichen Stauden bepflanzt werden. Eine Gruppe will die Geschäftsleute fragen, ob sie bepflanzte Kübel aufstellen wollen. Für das Projekt soll auch in den Schulen geworben werden. Außerdem sollen Fördergelder beantragt werden. Allerdings stockte der Tatendrang immer wieder an der Frage: Was dürfen die Bürger im öffentlichen Raum machen? Der Fachmann von der Verwaltung, der dazu Auskunft geben könnte, soll deshalb noch einmal zum nächsten Treffen eingeladen werden.