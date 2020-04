Bonner Theater auf Hilfe angewiesen : Spenden sollen Haus der Springmaus das Überleben sichern

Das Haus der Springmaus in der Endenicher Frongasse hat mit der Corona-Krise zu kämpfen. Foto: privat

Endenich Das Haus der Springmaus sammelt im Internet Geld über Crowdfunding, um die derzeitige Zwangspause zu überbrücken. Das Jubiläum wird still gefeiert.



Von Maximilian Mühlens

Das Haus der Springmaus ist in der Bonner Theaterszene eine feste Institution, die wie alle anderen Kulturbetriebe derzeit mit der Corona-Krise zu kämpfen hat. Ein schönes Jubiläum wäre dabei fast aus dem Blick geraten: Denn am 1. April 1985 eröffnete das Theater in einem Keller eines Hauses an der Oxfordstraße seine erste Spielstätte. Am 1. April 1993 zog das Ensemble in die Räumlichkeiten in der Endenicher Frongasse.

„So viele Geschichten haben sich dort abgespielt, viel Verrücktes, Bewegendes, so viele Künstler haben von da aus ihren Weg gemacht, und wir haben immer wieder gekämpft, denn mehr als einmal standen wir vor dem Aus“, sagt Andreas Etienne, Theaterleiter des Hauses der Springmaus.

Das Jubiläum wird nun ganz still gefeiert. Jeden Tag treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Videokonferenz und haben dabei gemeinsam – jeder in seinem Homeoffice – angestoßen. Viel lieber hätte das mit seinem treuen Publikum gefeiert, doch das ist in diesen Zeiten nicht machbar. „Ein Theater ohne Publikum ist kein Theater. Wir hatten bisher ein gutes Jahr und haben daher Rücklagen für den Sommer bilden können“, so Etienne.

Dennoch sind die Sorgen groß, da niemand weiß, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Die Existenz und damit auch die Arbeitsplätze der Festangestellten und freien Mitarbeiter seien massiv in Gefahr. Das Haus der Springmaus hat 50 Mitarbeiter, darunter viele Teilzeitkräfte und Minijobber. Sie hätten keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder könnten davon nicht „ansatzweise leben“, wie das Theater mitteilt. Die Verantwortlichen stellen sich daher viele Fragen. „Wie lange werden wir schließen müssen, bis Ende April, Ende Mai, bis in den Juni, oder noch länger? Je nachdem müssen wir immer weiter Gastspiele absagen oder verschieben. Und was ist dann? Wird unser Publikum nach der Wiedereröffnung wieder in unser Theater strömen oder spielen wir erst mal vor schwach besuchtem Haus?“, fragt sich Andreas Etienne.

Er erhält allerdings viel Zuspruch und Hilfe. So habe das Theater die Soforthilfe der Bundesregierung beantragt und auch bewilligt bekommen, das Kulturamt der Stadt Bonn hat den Zuschuss für dieses Jahr schon überwiesen, ebenso der Förderverein des Theaters. Der Vermieter möchte während der Schließung zunächst keine Miete abbuchen. „All das erleichtert unsere Situation im Moment“, sagt Etienne. Allerdings können mit diesen Maßnahmen die Grundkosten nur für eine kurze Zeit gedeckt werden. Außerdem erstatte das Theater gerade täglich fest eingeplanten Eintrittsgelder an die Besucher zurück. Dazu würden Stornierungsgebühren anfallen, die für jedes zurückgegebene Ticket an die jeweiligen Ticket-Anbieter gezahlt werden müssen.

„Mehr als einmal standen wir vor dem Aus“, sagt Theaterleiter Andreas Etienne. Foto: Roland Kohls

Da die Aufnahme von Krediten die Situation nur verschlimmern würde, setzt das Team der Springmaus nun auf eine Crowdfunding-Aktion im Internet. „Kredite aufzunehmen würde die Notsituation nur temporär bessern – denn wir müssten danach doppelt und dreifach Einnahmen generieren, um den Kredit zurückzahlen zu können. Das schaffen wir nicht – nicht als freies Theater“, so Etienne.

Mit der Crowdfunding-Aktion hofft das Theater die Zeit bis zum Herbst überbrücken zu können. Mit dem Geld sollen aber auch Künstler unterstützt werden. Spenden kann jeder online, jeder Euro würde helfen, sagt das Springmaus-Team. Das Ziel liegt bei rund 50.000 Euro – bis Montagnachmittag sind bereits mehr als 5000 Euro zusammengekommen.