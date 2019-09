Schwimmbad in Bonn : Hardtbergbad schließt wegen Legionellen im Trinkwasser

Schwimmbad in Bonn

Bonn In der Trinkwasseranlage des Hardtbergbads sind die Grenzwerte für Legionellen überschritten worden. Weil das Leitungssystem nun desinfiziert werden muss, schließt das Schwimmbad laut Angaben der Stadt für zwei Tage.

In Trinkwasserproben des Hardtberger Hallenbades wurde eine hohe Konzentration von Legionellen festgestellt. Laut Verwaltung kam es zu Grenzwertüberschreitungen. Um die Infektionsgefahr zu bannen, soll das gesamte Leitungssystem mit Chlordioxid desinfiziert werden. Daher ist auch das Freibad am Montag und Dienstag kommender Woche geschlossen. Das Hallenbad soll wie geplant am 30. September den Betrieb aufnehmen.