Nachbarschaftszentrum in Hardtberg : Einrichtung auf dem Brüser Berg feiert Jubiläum

Hardtberg/Brüser Berg Für viele Anwohner ist das Nachbarschaftszentrum aus dem Stadtteil Hardtberg nicht mehr wegzudenken. Bei der Feier spielt auch die Next-Generation-Band des Hardtberg-Gymnasium.

Die Begrüßung wurde von Mitgliedern der Next-Generation-Band des Hardtberg-Gymnasiums musikalisch begleitet. Gieslint Grenz, Leiterin des Nachbarschaftszentrums Brüser Berg (NBB), kündigte als Redner Ulrich Hamacher und Petra Thorand an. Hamacher ist Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Bonn und Region, das die Trägerschaft übernommen hat. Er lobte die Vielfalt im Angebot der Einrichtung. Großartig sei die große Zahl der Ehrenamtlichen dort – aktuell sind es gut 120. „Das hätten wir so nicht gedacht.“ Hamacher dankte auch der Stadt, die das Projekt nach mehrjährigem Ringen durchgebracht habe. Man könne aber das NBB noch weiter ausreizen, sagte er. Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand erinnerte sich an die Zeit der Beschlussfassung zur Einrichtung, an der sie beteiligt war. Erste Ideen habe es schon 2005 gegeben, als man im Stadtteilbüro Brüser Berg der Diakonie erkannt habe, „dass die Integration des Klientels des Büros – Benachteiligte, sozial Schwache, in der hiesigen Gesellschaftsstruktur noch nicht Angekommene – mehr brauchte als individuelle Betreuung, Hilfe und Begleitung“.