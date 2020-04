Autowaschanlage für Försterei : Grünes Licht für Waschanlage an der Waldau

Venusberg Die Bezirksvertretung Bonn hat grünes Licht für den Bau einer Autowaschanlage auf dem Betriebsgelände der Försterei an der Waldau gegeben. Damit geht für Stadtförster Sebastian Korintenberg ein großer Wunsch in Erfüllung:

Einem Waschplatz für verdreckte Fahrzeuge der Stadtförsterei an der Waldau steht nun quasi nichts mehr im Wege. Die Bezirksvertretung Bonn hat in ihrer Sitzung einstimmig beschlossen, dass die Stadtverwaltung entsprechende Ausschreibungen erstellen soll. Zuvor wurde der Antrag vertagt und auch der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz um Mitberatung gebeten. Nun die positive Entscheidung.

Damit geht für Stadtförster Sebastian Korintenberg ein großer Wunsch in Erfüllung: Denn seit mehr als drei Jahren bemüht er sich darum, dass die Waldfahrzeuge und Geräte an der Waldau gereinigt werden können. Bislang muss er zusammen mit seinen Kollegen immer in andere Gartenmeisterbezirke oder in eine Waschhalle von Bonnorange fahren. Denn nur dort dürfen die Fahrzeuge gewaschen werden, weil es vor Ort eine Ölabscheidung gibt. Die Fahrten kosten aber immer sehr viel Zeit und binden so auch Mitarbeiter für einen längeren Zeitraum. Der eigene Waschplatz verbessert den Betriebsablauf auf dem Wirtschaftshof der Försterei.