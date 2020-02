Aktion der Endenicher Stadtteilbibliothek : Förderverein in Endenich veröffentlicht Kindergeschichte für Veedelszoch

Endenich. Der Förderverein der Endenicher Stadtteilbibliothek hat die Kindergeschichte „Solana“ veröffentlicht. Beim Karnevalszug soll sie unters Volk gebracht werden - gemeinsam mit Kamelle.

Fortsetzung nach den Sommerferien geplant

Das kleine Buchformat erinnert an die beliebten Koboldbücher für Kinder. Bis vor einigen Jahren hatte der Verlag dieser Bücher seine Restposten an den Förderverein der Stadtteilbibliothek gespendet. Nachdem diese Spendenquelle allerdings versiegte, beschloss Monika Zirbel, ihre eigene Geschichte zu entwerfen, als kleine Büchlein abzudrucken und schließlich als neues Wurfmaterial für Karneval anzubieten. „Durch das Großziehen von vier Kindern habe ich natürlich viele Kinderbücher vorgelesen,“ erzählt sie.

Das Gestalten der Bilder habe allerdings mehr Zeit in Anspruch genommen als das Schreiben der Geschichte, verrät Zirbel. Illustrator Torsten Klockenbring, der bereits durch das Kinderbuch „Der Tag, an dem das kleine Tsu verschwand“ bekannt ist, verbrachte viele Vormittage mit dem Zeichnen der Motive für „Solana“. Das Besondere: In der Geschichte sind die Eichhörnchen an verschiedenen Orten in Endenich abgebildet.