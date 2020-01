Profifußballer aus Bonn : FC-Profi Drexler besucht sein altes Gymnasium

Halten den FC-Schal: Sören Eglitis, (v.l.) Dominick Drexler, Dorothee Becker und Schulleiter Günther Schlag. Foto: Stefan Hermes

Brüser Berg Der Kölner FC-Profi Dominick Drexler besucht sein ehemaliges Gymnasium auf dem Brüser Berg. Dabei nimmt er ehrlich zu Höhen und Tiefen seiner Fußballkarriere Stellung.

Aufgeregt wartete Sportlehrerin Dorothee Becker vor dem Hörsaal des Hardtberg-Gymnasiums (HBG) auf ihren ehemaligen Schüler Dominick Drexler. Schon vor zehn Jahren erbrachte der heute 29-Jährige in allen Disziplinen des Sport-Leistungskurses (LK) eine Eins. 2018 wechselte der heutige Profi-Fußballer Drexler für vier Millionen Euro Ablösesumme zum 1. FC Köln, mit dem er seit der Saison 2019/20 in der ersten Bundesliga spielt.

„Am Sonntag rief er an“, so Becker und sagte, dass er bald kommen werde. Wenig Zeit für die Schüler der drei HBG-Sport-LK, Fragen zu Papier zu bringen, die sich mit LK-relevanten Themen auseinandersetzen. Nach Begrüßung durch Schulleiter Günther Schlag, Sportlehrerin Bianca Keune und ihren Kollegen Sören Eglitis stand Drexler 90 Minuten lang Rede und Antwort.

Eine Spielerkarriere Drexler begann beim 1. SF Brüser Berg Dominick Drexler (29) begann das Fußballspielen mit fünf Jahren beim 1. SF Brüser Berg. Es folgte der Wechsel zum Bonner SC. Mit 16 Jahren ging es für eine Saison zu Alemannia Aachen, dann bis zum Alter von 20 Jahren zu Bayer 04 Leverkusen (A-Jugend-Bundesliga und Regionalliga). Bei RW Erfurt gab er 2010 in der 3. Liga sein Profi-Debüt. 2013 ging es für ein Jahr zu Bundesligaabsteiger Greuther Fürth, dann bis 2016 mit dem VfR Aalen von der zweiten in die dritte Liga. Den umgekehrten Weg nahm Dominick Drexler bis 2018 bei Holstein Kiel. Nach einer dreiwöchigen Zugehörigkeit im Juli 2018 beim damaligen dänischen Meister FC Midtjylland wechselte er für vier Millionen Euro Ablöse zum 1. FC Köln, der seit der Saison 2019/20 wieder in der Bundesliga spielt. hsf

„Als ich den Gong wieder hörte, war das für mich ein komisches und auch ein besonderes Gefühl“, sagte Drexler im Vorgespräch mit dem GA. Nun fand er sich auf dem Podium des Raumes wieder, in dem er 2009 sein Abitur geschrieben hatte. Kurz zuvor hatte der gebürtige Bonner und Wahlkölner noch bei seinen Eltern auf dem Brüser Berg gefrühstückt. Obwohl er betonte, dass er das frühe Aufstehen nicht mehr gewohnt sei, vermittelte er im weiteren Verlauf einen ausgesprochen ausgeschlafenen Eindruck. Mit den Oberstufenschülern entstand ein nahezu intim vertrauter Rahmen, der die Verbundenheit von Drexler zu seiner alten Schule deutlich machte.

Drexler kämpft mit Shitstorm

Einige Fragen beantwortete er so unbefangen ehrlich, dass er darum bat, sie nicht zu veröffentlichen. Später sollte er auch den Grund nennen, als er über den Einfluss der Medien auf sein Leben gefragt wurde. „Ich habe mich bei Facebook und Instagram abgemeldet“, sagte er. Er sei zwar eine starke Persönlichkeit und nicht allzu schnell verletzbar, doch der Shit­storm, der über ihm nach einem verschossenen Elfmeter ausbrach, sei nur schwer auszuhalten gewesen. „Von den 50 000 Menschen im Stadion sind es vielleicht 200, die über dich herfallen“, so Drexler. „Aber du denkst in dem Moment, das sei die ganze Welt.“ Das Problem sei die Ano­nymität des Internets.

In einem früheren Interview sagte Drexler, dass der verschossene Elfmeter zu den schwierigsten Momenten in seiner Karriere gehört habe. Im Hörsaal des HBG machte der bescheiden und aufrichtig wirkende Profi deutlich, wie wichtig ihm seine Familie nicht nur in solchen Situationen ist. „Familie ist alles.“ In der Familie – Drexler hat noch einen Zwillingsbruder und eine Schwester – sei man immer ehrlich miteinander. Man übe zwar auch Kritik, die sei aber immer gut gemeint. Drexler beschrieb seinen harten Weg, den er im Profisport gehen musste und sagte Sätze wie: „Wenn man etwas erreichen will, muss man auch verzichten.“ Er habe auch gelernt, mit seiner Impulsivität umzugehen, die seiner Karriere nicht immer dien­lich war.

Inzwischen wird er als Profi von seinem Verein rundum umsorgt: Neben allen Sportaktivitäten reichen die Angebote vom Mentaltraining bis zu Vorträgen zum gesunden Schlaf. Gesunde Ernährung ist für Drexler selbstverständlich. Das geliebte Fastfood leistet er sich nur im Urlaub. „Mittlerweile trinke ich keine Milch mehr und esse Dinkelflocken mit Sojamilch zum Frühstück“, schildert er amüsiert. Seitdem er für das Olympiakader nominiert ist, muss er per App jeden seiner Schritte festhalten. Täglich mitteilen, wo er schläft. „Eine Dopingkontrolle könnte somit morgens um vier Uhr bei mir klingeln.“