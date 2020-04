Analyse des Quartiers : Fachfrauen erstellen Sozialstudie für Medinghoven

Viele Leistungsempfänger

Medinghoven ist nicht nur der jüngste Stadtteil; er hat darüber hinaus einen hohen Anteil von Familien in besonders prekären Lebenslagen: Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei 54 Prozent (in Bonn Rang 3); im gesamtstädtischen Durchschnitt sind es 29,3 Prozent. Der Anteil junger Menschen ist mit 57 Prozent der stadtweit höchste (Bonn: 30,5 Prozent). Auch andere soziostrukturelle Rahmenbedingungen kennzeichnen Medinghoven als einen Bezirk mit brennpunktartigen Strukturen. So bezogen Ende 2017 in Medinghoven 552 Personen je 1000 Einwohner Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II; im Bonner Durchschnitt waren es 149 Leistungsempfänger je 1000 Einwohner. In den vergangenen Monaten haben sich zudem weitere Hinweise der im Bezirk tätigen sozialen Einrichtungen auf spezifische Problemlagen wie Sucht oder Schulden ergeben. Die Verwaltung geht von einem Bedarf an zusätzlicher Unterstützung insbesondere bei Familien mit Migrationshintergrund und Alleinerziehenden aus.