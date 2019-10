Brüser Berg und Hardtberg : Mann soll sich in Bonn vor Mädchen entblößt haben

Mann soll sich in Bonn vor Mädchen entblößt haben

Bonn Auf dem Hardtberg soll sich am Montag ein Mann vor zwei Mädchen entblößt haben. Die Polizei bittet um Hinweise und prüft einen Zusammenhang zu einem Exhibitionistenfall auf dem Brüser Berg.

Zwei Fälle von Exhibitionismus, die möglicherweise zusammenhängen, beschäftigt die Bonner Polizei. Am Montagnachmittag soll sich auf dem Hardtberg ein Mann vor zwei Kindern entblößt haben. Den Beamten zufolge waren die beiden zehn und elf Jahre alten Mädchen gegen 15 Uhr im Derletal parallel zur Derlestraße mit einem Hund spazieren, als ihnen ein Radfahrer entgegenkam.

Während er auf seinem Fahrrad saß, soll der Mann sein Geschlechtsteil gezeigt haben und anschließend an den Mädchen in Richtung der dortigen Kleingärten vorbeigefahren sein. Abgestiegen sei er nicht, sagte ein Polizeisprecher auf GA-Anfrage.

Möglicherweise ist der Mann bereits in der vergangenen Woche auffällig geworden. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zu einem Fall vom Freitag, 11. Oktober. Auf dem Brüser Berg soll gegen 15.50 Uhr auf der Straße An der Haeschmar ein Exhibitionist in ähnlicher Weise gegenüber zwei 14-jährigen Mädchen aufgetreten sein.