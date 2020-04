Brandursache unklar : Feuerwehr löscht brennendes Stroh und Heu in Brüser Berg

Die Feuerwehr löschte am Dienstag einen brennenden Strohhaufen in Brüser Berg. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Zu einem brennenden Strohhaufen im Bereich einer Reitsportanlage am Wesselheideweg in Brüser Berg ist die Feuerwehr Bonn am Dienstag ausgerückt. Wie der Haufen in Brand geraten konnte, ist noch unklar.



Weil ein Strohhaufen im Bereich einer Reitsportanlage am Wesselheideweg in Brüser Berg brannte, rückte die Feuerwehr am Dienstagabend aus. Nach ersten Informationen ging der Notruf gegen 22.40 Uhr ein.

Zuerst baten die Einsatzkräfte den Eigentümer, den Stroh- und Heuhaufen auseinanderzuziehen, um ihn auf der Fläche und entfernt vom Reitstall sowie Futtersilos besser ablöschen zu können. So trugen die Beteiligten den rund fünf mal fünf Meter großen Heuhaufen nach und nach ab. Unter anderem kamen Mistgabeln zum Einsatz, mit denen die Wehrleute das Brandgut weiter auseinanderzogen und ablöschten.

