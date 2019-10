Sammelaktion im Hardtbergwald : Duisdorfer Waldfreunde sammeln Müll

Duisdorf Die Duisdorfer Waldfreunde haben zur einer Müllsammelaktion aufgerufen, um den Hardtbergwald von Plastiktüten, Kaffeebechern und anderen Hinterlassenschaften zu befreien.

Der Einladung der Duisdorfer Waldfreunde zu einer etwa zweistündigen Müllsammelaktion, "um den von unbelehrbaren Spaziergängern und Autofahrern in unserem Hardtbergwald und im oberen Derletal hinterlassenen Müll" einzusammeln, folgten erneut weitaus mehr als 30 aktive Waldfreunde und Jäger des Hegerings Bonn.

Oft machen junge Familien bei der Sammelaktion mit

Bis zu dreimal im Jahr rufen die Waldfreunde zum Müllsammeln auf, was erfreulicherweise auch immer wieder erfolgreich zustande kommt. Oft machen junge Familien mit, die aus der Sammelaktion für ihre Kinder ein vorbildhaftes Lehrstück machen. So können auch die Grundschulkinder Sarah, Teresa und Felix nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die Plastiktüten, Kaffeebecher und die vielen eingesammelten Flaschen aller Art einfach in den Wald werfen oder dort liegenlassen. "Das ist überhaupt nicht toll", sagt Sarah und Teresa fügt mitfühlend hinzu: "Dann fressen die Tiere das und werden krank."