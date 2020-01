VHS-Gebäude wird abgerissen : Rochusschule in Duisdorf bekommt Mensa und Anbau

Duisdorf Die Duisdorfer Rochusschule soll einen Anbau und eine Mensa bekommen. Das Städtische Gebäudemanagement will die Bauplanung bis spätestens März vorlegen.

Es tut sich was in Sachen Rochusschule. Die längst fällige Erweiterung ist bei der Verwaltung in Planung. Irritiert waren die Bezirkspolitiker allerdings, dass die Finanzmittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro in den Vermögensplan des vergangenen Jahres eingeschrieben waren. „Können uns da Fördermittel verloren gehen. In welchem Stadium der Planung befinden wir uns derzeit?“, wollte es CDU-Planungssprecher Bert Moll genau wissen. Auch die Grünen-Politikerin Gertrud Smid macht sich Sorgen. „Von den insgesamt 90 Millionen Euro, die für Investitionen in Bonn zur Verfügung stehen, können wegen Personalknappheit in der Verwaltung und dem damit verbunden Engpass bei der Planung nur 60 Millionen Euro umgesetzt werden.“