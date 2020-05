Freizeitspaß für Kinder : Die Dransdorfer Holzkühe im Park „Am Wasserfeld“ sind zurück

Dransdorf Die fünf Holzkühe im Park „Am Wasserfeld“ sind ein echter Blickfang. Anschaffung und Aufbau kosteten insgesamt 15.000 Euro. Mit einem Beschluss hatte sich die Politik deshalb seinerzeit schwer getan.

Die alten Modelle konnten nicht mehr repariert werden

Seitens der Politik gab es nicht sofort grünes Licht. Im Gegenteil: Die Maßnahme wurde kontrovers diskutiert. Vor allem wegen der anfallenden Kosten. Eine Kuh, so hieß es, würde – inklusive Einbau – mit 3000 Euro zu Buche schlagen, für alle fielen somit 15.000 Euro an. Debattiert wurde vor allem Anfang Oktober 2019. „Ich habe eine gewisse finanzielle Grenze für Spielgeräte – für fünf Holzkühe finde ich 15.000 Euro nicht in Ordnung“, sagte Elmar Conrads-Hassel von der FDP. Kopfschütteln gab es damals auch bei Hanno von Raußendorf, der für die Linken in der Bezirksvertretung sitzt. „Mir will es nicht in den Kopf gehen, dass es in ganz Bonn keinen Schreiner und keinen Sattler gibt, der die Holzkühe kostengünstig reparieren kann“, so der Kommunalpolitiker. Doch aller Kontroverse zum Trotz: Letztendlich stimmten die Politiker nach einer langen Diskussion doch für eine Erneuerung der Kühe.