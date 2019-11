Porträt von Rania Al-Khatib : Das Talent zum Spendensammeln

Bonn Für die Bonnerin Rania Al-Khatib ist soziales Engagement Herzenssache. Sie ist im Flüchtlingsheim geboren und aufgewachsen. Ihre Vorbilder sind die Flüchtlingshelfer.

Völlig klar, ein Lebensweg kann so gradlinig gar nicht verlaufen. Rania Al-Khatib vergleicht ihn mit einem Puzzle, in dem sich die Steine nach und nach zu einem Bild gefügt haben. 1948 flohen die Eltern aus Palästina in den Libanon geflohen und 1978 von dort nach Deutschland. Rania wurde als jüngste von acht Kindern in der oberbayerischen Kreisstadt Neuburg an der Donau geboren. In den ersten vier Lebensjahren war das Flüchtlingsheim ihr Zuhause. „Ich erinnere mich an drei Highlihts: den Besuch im Zoo, die Weihnachtfeier und Fasching.“