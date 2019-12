Frische Farbe nach 50 Jahren : Das Hardtberger Rathaus wird saniert

Dusidorf Das Hardtberger Rathaus wird in den kommenden Jahren für 600.000 Euro saniert. Das ist auch nötig, denn mittlerweile bröckelt an vielen Stellen der Putz.

Vor 50 Jahren, 1969, hat das Rathaus seinen – damals – strahlend weißen Anstrich bekommen. Die Duisdorfer wollten den Bonnern eine schöne Braut übergeben: Mit der kommunalen Neuordnung kam das Amt Duisdorf unter das Dach Bonns, der Stadtbezirk Hardtberg wurde gebildet. Eine gewisse Häme konnte der Autor eines Artikels im General-Anzeiger vor einem halben Jahrhundert wohl nicht verbergen. In der Amtsverwaltung werde „klar Schiff gemacht“ schrieb er. So jedenfalls nenne die Bevölkerung die große Verschönerungsaktion an und in den öffentlichen Gebäuden.