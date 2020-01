Ordensfest im Kulturzentrum Hardtberg : Damenkomitee Blau-Weiß Duisdorf feiert 85-jähriges Bestehen

Sessionsprogramm

Am Donnerstag, 20. Februar begeht das Damenkomitee Blau-Weiß Duisdorf seine alljährliche Weiberfastnachtssitzung in der Schmitthalle. In seinem 85. Jahr bietet es wieder ein schwungvolles Programm auf: Neben dem Bonner Prinzenpaar kommen die Kölsche Harlekins, De Flönz, Kölschraum, High Energy, der kölsche Tenor Tino Selbach und andere. Einlass in die Mehrzweckhalle an der Schmittstraße ist ab 14 Uhr, die Sitzung beginnt um 14.50 Uhr. Der Vorverkauf läuft bei Tabakwaren W. Lödl und dem Blumengeschäft Anne Düren, beide in der Rochusstraße. Der Eintritt kostet 22 Euro. Auch Männer lässt das Damenkomitee zu. kpo