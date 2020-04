Wirrwarr um Schilder : CDU will Hardtberger Schilder-Aktion stoppen

Hardtberg Mit einem Antrag möchte die CDU die weitere Anbringung von Ortsschildern im Stadtbezirk Hardtberg verhindern. Für Ärger bei Bürgern hat gesorgt, dass 93 Schilder installiert worden sind, die aus Sicht der Bürger falsch oder irritierend seien.

In einer Mitteilung macht der CDU-Ratsherr auf einen besonderen Fehler der Stadt aufmerksam. So wurde in Duisdorf am Eichhörnchenweg ein neues Ortsteingangs- und ein Ortsausgangsschild aufgestellt. „Von Alfter-Witterschlick kommend in Richtung Duisdorf beziehungsweise Brüser Berg fahrend wird ein Ortsausgangsschild Bonn mit einem durchgezogenen roten Streifen angezeigt. Aus der anderen Richtung von Duisdorf beziehungsweise nach Alfter-Witterschlick kommend wird ein Ortseingangsschild Bonn ebenfalls mit einem durchgezogenen roten Streifen angezeigt“, so Moll. So könnten Ortsfremde meinen, dass Alfter-Witterschlick zur Stadt Bonn gehöre, was nicht der Fall ist. „Aber selbst wenn man die Schilder jeweils umdreht und auf die andere Seite der Fahrbahn stellen würde, wären sie falsch platziert und würden den Eindruck vermitteln, dass nach den Verkehrszeichen das sogenannte Niederwildviertel nicht mehr Teil der Stadt Bonn wäre“, so der Politiker. Anhand der Schilder zeige sich ein „völliges Unverständnis und fehlende Ortskenntnis der Verwaltung“.