Plakate aufgestellt : Bürgerinitiative wehrt sich gegen Bebauung des Meßdorfer Felds

Duisdorf/Endenich Mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen möchte die Initiative Wähler und Politiker auf den Wert des freien Meßdorfer Feldes für Bonn aufmerksam machen.

Mit Agnes Boesner, Lisa Krane, Jonas Klingel und Rudolf Schmitz traf sich am Endenicher Eingang in das Meßdorfer Feld ein Teil des sogenannten „harten Kerns“ der Bürgerinitiative für die Erhaltung des Meßdorfer Feldes. Es ist der erste Ort, an dem sie eines von drei Bannern aufhängten, das mit den Worten, dass das Feld „auch mit Abstand das Größte“ ist, auf den Schutz des Naherholungsgebietes aufmerksam macht. Weitere Transparente werden in Duisdorf und Meßdorf mit ihren Slogans zum Schutz, Erhalt und auch zum Nutzen der etwa 160 Hektar großen Freifläche auffordern.