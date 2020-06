Streit mit der Versicherung : Bonner Wohnmobilvermieter klagt seit mehr als einem Jahr vor dem Landgericht

Diebstähle in Bonn

Die Zahl der Wohnmobildiebstähle hatte im Zeitraum 2017/2018 auch in Bonn zugenommen. Das bestätigt Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, die für den Bereich der Bundesstadt sowie acht Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis zuständig ist. So seien 2017 in Bonn fünf Fahrzeuge gestohlen worden (Schaden etwa 240 000 Euro). 2018 sei ein Wohnmobil entwendet worden, 2019 drei (eines in Bonn, zwei in Bornheim) und 2020 bisher keines.

Zudem wurden im Rhein-Sieg-Kreis 2017 in Troisdorf und Sankt Augustin zwei ältere Wohnmobile (Schaden etwa 13 000 Euro) entwendet, sagt Stefan Birk von der Pressestelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. 2018 wurden fünf Wohnmobile in Troisdorf und Sankt Augustin (Schaden etwa 278 000 Euro) gestohlen, darunter vier Fahrzeuge vom Gelände eines Caravan-Centers in Sankt Augustin. 2019 und bislang in 2020 habe es im Rhein-Sieg-Kreis keine Diebstähle gegeben.