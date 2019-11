Siebengebirge ist kaum zu sehen : Bäume verstellen den Panoramablick am Venusberg

Wer an der Casselsruhe die Aussicht genießen will, braucht sich nicht zu setzen. Nur wer steht, kann einen Wipfel im Siebengebirge erkennen. Foto: privat

Venusberg Auf dem Venusberg verstellen die Bäume den Panoramablick auf das Siebengebirge. Wer in die Ferne schauen will, muss geduldig sein, denn die Stadt möchte frühestens im Jahr 2021 ein paar Stellen freischneiden.

„Jetzt fallen die Blätter, und man kann wieder ahnen, welche grandiosen Ausblicke man vom oberen Venusbergrand hinunter ins Rheintal genießen könnte“, sagt er. Doch leider würden sich Ausblicke auf wenige Stellen beschränken – wegen hochgewachsener Bäume und Gebüsch. Lediglich bei der Casselsruhe, unterhalb der Mensa der Uniklinik und am Dottendorfer Jugendkreuz, kann der Blick in die Ferne schweifen. Zumindest ein bisschen.

Anlässlich der Machbarkeitsstudie zur Seilbahn auf den Venusberg von 2017 war für die Gutachter auch die Attraktivität für Touristen als potenzielle Fahrgäste ein untersuchter Aspekt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass es „keine komplette Aussichtsmöglichkeit auf das Rheintal gibt“. Selbst von relativ guten Standorten seien „bedingt durch die Bäume des Venusberghangs nur punktuelle Sichten möglich“. An der Hangkante entlang verläuft der Rheinhöhenweg, der in Bonn beginnt. Laut Machbarkeitsstudie ist dieser Teilabschnitt geringer besucht. „Möglicherweise liegt das an den fehlenden Aussichtsmöglichkeiten“, so die Bewertung.