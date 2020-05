Zu eng für Radler und Fußgänger : Anwohner beklagen sich über Ausbau des Wendehammers

Endausbau

Im Neubaugebiet Am Hölder in Röttgen hat das Tiefbauamt Anfang Februar mit dem Endausbau der Susanne-Miller-Straße begonnen. Gleichzeitig wurden auch zwei Fußwege im Bereich des dritten Bauabschnitts mit ausgebaut. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist voraussichtlich Ende Mai zu rechnen. Die Bezirksvertretung Bonn hatte die Gesamtmaßnahme im März 2014 beschlossen. Die Baumaßnahme – unterteilt in mehrere Bauabschnitte – kostet rund 270 000 Euro. img