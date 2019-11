TV-Star bei Ministerium in Bonn : Tierschützer Ralf Seeger übergibt 95.000 Unterschriften

Bonn Der Tierschützer Ralf Seeger hat am Freitagvormittag im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Bonn einem Ministeriumsvertreter mehr als 95.000 Unterschriften gegen die industrielle Massentierhaltung überreicht.

Seeger hilft mit seiner gemeinnützigen GmbH „Helden für Tiere“ Vierbeinern in Not. Vielen Fernsehzuschauern ist der ehemalige Kampfsportler vor allem durch dessen VOX-Tierschutzsendung „Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein“ bekannt.

Dass er über die Kampagnenplattform change.org derartig viele Unterschriften sammeln konnte, war selbst für den 57-Jährigen überraschend. „Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe gestern noch einmal ein Video auf meiner Facebook-Seite gepostet, um ein wenig Werbung zu machen. In den vergangenen zwölf Stunden haben wir deshalb nochmal so viele Unterschriften gesammelt, wie in den vergangenen drei bis vier Monaten“, so Seeger. Das Gespräch im Ministerium bezeichnete Seeger als „super“, er sei sehr zufrieden. Mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, an die die Petition gerichtet ist, konnte er allerdings nicht sprechen.