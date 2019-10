Meßdorfer Feld : Polizei prüft Zusammenhang von vier Übergriffen

Duisdorf Nach vier Fällen sexueller Übergriffe behält die Polizei das Meßdorfer Feld im Blick. Bei der Polizei sind bislang keine Hinweise auf den Sexualtäter eingegangen, der dort Frauen begrapscht hat.

Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstag, 8. Oktober, am Weidenpesch, in Höhe der Brücke über den Stadtkanal. Gegen 14.05 Uhr war dort eine 19-Jährige beim Joggen von einem jungen Mann unsittlich berührt worden. Eine Woche später, am Dienstag 15. Oktober, waren zwei Frauen zu unterschiedlichen Zeiten auf ihrer Laufrunde die Opfer. Eine 22-Jährige wurde um 8.15 Uhr am Burgweg/Ecke Bonner Weg und eine 23-Jährige um 8.30 Uhr am Alten Bach Richtung Meßdorf von einem Unbekannten am Gesäß angefasst und angesprochen.