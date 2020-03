Anwohner kämpfen um Mammutbaum : Elsternest verhindert Fällung in Ippendorf

Ippendorf Ein Mammutbaum soll in Ippendorf einem Neubau weichen. Engagierte Anwohner überprüfen die rechtliche Lage und können die Fällung erst einmal verhindern.

Mit einem Stammumfang von knapp sechs Metern rund 27 Meter in die Höhe. Der Abstand zum Wohnhaus beträgt 3,30 Meter, wobei er sich deutlich in diese Richtung neige. „Der Baum zeigt beginnende Blattnekrosen“, außerdem sei er von einem parasitären Blattpilz befallen. „Die Bruchsicherheit der Krone ist stark beeinträchtigt.“ Verwerfungen aufgrund der „Wurzelverdickung im Bereich der Zufahrt zur Garage sind so massiv, dass sich das Garagentor seit einiger Zeit ohne erheblichen Kraftaufwand nicht mehr öffnen lässt.“ Die Verwaltung ist „im Rahmen einer Ermessensentscheidung“ der Auffassung, „dass der Baum auf Grund seines ungünstigen Standortes, des Allgemeinzustandes und der extremen Beeinträchtigungen in Verbindung mit möglichen Gefahren für höherwertige Güter, die den Eigentümer, wie auch die Nachbarn unmittelbar betreffen, zur Fällung freigegeben werden muss“. Nach einer Ortsbesichtigung Ende Januar haben die Baumkommission und die Bezirksvertretung Bonn der Fällung zugestimmt.

Am vergangenen Mittwoch informierte der beauftragte Baumpflegedienst die Anwohner im gesamten Quartier per Handzettel, dass die Straße wegen Baumarbeiten freigehalten werden soll. „Wir waren völlig überrascht“, so Reinhardt. Und es formierte sich Widerstand – zumindest wollte man geklärt wissen, ob alles rechtens ist. Allerdings wurde die Zeit knapp. Noch am Mittwoch beantragte Reinhardt bei der Stadtverwaltung den „sofortigen Stopp der Fällung des Mammutbaums“: Sie berief sich auf Paragraf 39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz, wonach Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden dürfen. Außerdem wies sie darauf hin, dass Elstern ein Nest im Baum hätten.