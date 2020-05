Beobachtungen im Kottenforst : Maikäfer in Bonner Wäldern haben sich vermehrt

Die typische Zeit des Maikäfers hat begonnen. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Bonn Die ersten Maikäfer brummen schon durch Nordrhein-Westfalen. Auch im Kottenforst tritt das Insekt immer öfter auf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

„In den Bäumen hin und her; Fliegt und kriecht und krabbelt er“ - so dichtete einst Wilhelm Busch und nahm damit Bezug auf eine Maikäferplage vor mehr als 100 Jahren. Ganz so deutlich ist die Maikäferpopulation im Jahr 2020 nicht zu sehen.

Das bestätigt auch Stephan Schütte vom Landesbetrieb Wald und Holz. Doch auch in der Region haben sich die Käfer in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Er sagt: „Wir beobachten auch in den Wäldern rund um Bonn jedes Jahr mehr Maikäfer. Alle vier Jahre kommt es dann zu einem Peak, in dem besonders viele Käfer auftreten.“ Rund um den Kottenforst ließen sich auch jetzt in den Abendstunden die Tiere beobachten.

Die Käferweibchen legen ihre Eier im Boden ab, aus denen nach einigen Wochen die Käferlarven, die Engerlinge, schlüpfen. Bis sie sich zum Käfer entwickelt haben, ernähren sie sich vier Jahre lang von den Wurzeln der Bäume, wie der Forstwissenschaftler vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Mathias Niesar, erklärte: "Die Engerlinge können erhebliche Schäden vor allem an Jungpflanzen verursachen. Es können ganze Kulturen ausfallen."

Der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND teilt mit, dass die Hauptflugzeit für Maikäfer jetzt begonnen hat. Der Feldmaikäfer (Melolontha melolontha) lasse sich demnach leicht erkennen: Er ist Groß, braun, hat fächerartige Fühler, ein schwarzes Halsschild sowie ein schwarzweißes Zickzackmuster an der Seite. Die "Nasen" des männlichen Maikäfers, die mit Geruchssensoren besetzten Fühler, sind deutlich größer als die des Weibchens. So protzt der Maikäfermann mit 50.000 Sensoren, die ihm beim Auffinden des weiblichen Geschlechts helfen, so der BUND.

Stephan Schütte gibt noch einen Hinweis für die Naturbeobachtung: „Es gibt auch Junikäfer. Sie treten, wie der Name schon sagt, etwas später auf. Ihnen fehlen die auffälligen Zacken an der Seite.“

Während Maikäfer zu Wilhelm Buschs Zeiten gefürchtet waren, gelten sie auch heute noch unter Forstleuten als Schädling. Der Grund: Die Engerlinge fressen während ihrer jahrelangen Entwicklung Baumwurzeln ab. Das kann zur Folge haben, dass Bäume vertrocknen. Schwere Folgen habe das in Südhessen, wo es alle vier Jahre zu Massenvermehrungen der Tiere mit schweren Schäden im Forst komme, so Schütte. Eine ähnliche Situation befürchtet er für Bonn nicht. Der Grund: „Wir haben es im Kottenforst mit schwerem Lehmboden zu tun. Die Engerlinge haben es da schwerer, als etwa in Sandböden.“ Die Käfer ernähren sich von Blättern der Laubbäume.