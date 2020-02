„Bonn blüht und summt“ : Ehrenamtliche „Blühbotschafter“ machen Bonn nachhaltiger

Dransdorf Der Verein „Bonn im Wandel“ will die Stadt nachhaltiger und zukunftsfähiger machen. Ehrenamtliches Interesse weckt nun das neue Training zum Blühbotschafter.

Eine Augenweide im Frühjahr sind die Blühstreifen in Bonner Parks , auf Wiesen oder an Bäumen. Freilich sind sie auch Weiden für Hummeln und Bienen. Das Netzwerk „Bonn blüht und summt“ vom Verein „Bonn im Wandel“ hat die Initiative ins Leben gerufen. Der Verein entwirft, unterstützt und veranstaltet Projekte, um die Stadt nachhaltiger, sozialer und zukunftsfähiger zu machen.

Enorme Nachfrage und großer Wissensbedarf

Beim ersten Schulungstermin am Wochenende ging es erstmal mit einem groben Überblick los. Ein Wildbienenspezialist berichtete von den Zusammenhängen des Insektenrückgangs. Es wurde erklärt, was jeder Einzelne tun kann, um dem entgegenzuwirken. Dazu wurde Literatur vorgestellt. Unterm Mikroskop konnten die Teilnehmer verschiedene Insekten näher kennenlernen.

In den weiteren zwei Terminen soll dann eingesät und gepflegt werden. Alle, die am Training teilnehmen, sollen ihr Wissen als Botschafter in ihrem Umfeld in Schulen, auf der Arbeit oder in der Gemeinde weitergeben, hofft Katthöfer. Dafür gibt’s am Ende dann auch eine Kiste mit Saatgut und Informationsmaterial.