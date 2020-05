Ehrenamt in Hardtberg : Kleiderstube in Medinghoven vor Wiedereröffnung

Hardtberg-Medinghoven Die Kleiderstube der Ökumenischen Flüchtlingshilfe öffnet wieder. Die Waren stehen längst nicht mehr im Zentrum der Arbeit.

Begegnungen wie diese machen Ursula Tubbesing glücklich: „Als eine fremde Frau zum ersten Mal ganz schüchtern unsere Kleiderstube betrat, ging sie erleichtert auf eine der Anwesenden zu. Bei ihr hatte sie an der Art und Weise, wie diese ihr Kopftuch gebunden hatte, erkannt, dass sie aus der gleichen Region Syriens stammte, wie sie selber“, erinnert sich die Leiterin der Kleiderstube der Ökumenischen Flüchtlingshilfe. Seit drei Jahren hat sie „den Hut in der Einrichtung auf“, wie es bei der Eröffnung Diakonin Heike Westphal formulierte.

„Wollten von Anfang an kein Kaufhaus sein“

Während sich dann meist zwei Frauen um die Kleiderwünsche der Mütter kümmern, die dort alles finden können, was ihre Kinder zum Anziehen in den verschiedenen Jahreszeiten benötigen, sind weitere Helferinnen in der Küche zugegen oder pflegen und sortieren neu hinzugekommene Kleidungsstücke ein. Tubbesing empfängt derweil die Besucherinnen, die inzwischen nicht nur der Kleider wegen die Wohnung in Medinghoven aufsuchen: „Immer mehr sind wir auch zu einem Begegnungscafé geworden“, freut sich Tubbesing, die der Evangelisch-methodistischen Gemeinde Bonns angehört. Ihr Engagement in der Ökumenischen Flüchtlingshilfe Hardtberg (OeFH) hat sie im September 2017 mit anderen Frauen aus den katholischen und evangelischen Gemeinden des Stadtbezirks begonnen. Und damit die Wiederbelebung der schon einmal im Hardtberg existierenden Kleiderstube erreichen wollen.