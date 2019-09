Leerstehendes Wohngebäude : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Lengsdorf

Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Lengsdorf

Die Feuerwehr Bonn ist zu einem Zimmerbrand in Lengsdorf ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Lengsdorf Weil ein leerstehendes Wohngebäude an der Lengsdorfer Hauptstraße brannte, rückte die Feuerwehr Bonn am Dienstagabend aus. Vor Ort waren insgesamt 43 Einsatzkräfte.

Zu einem Zimmerbrand in Lengsdorf ist die Feuerwehr Bonn am Dienstagabend ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten aufmerksame Anwohner gegen 21.25 Uhr Feuerschein und Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss eines leerstehenden Wohngebäudes an der Lengsdorfer Hauptstraße beobachtet und gemeldet.