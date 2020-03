Festnahme in Duisdorf : Betrügerin scheitert an Bonner Seniorin

Betrügerin scheitert an Bonner Seniorin

Festnahme in Duisdorf

In Duisdorf hat eine 70-Jährige einer Betrügerin das Handwerk gelegt (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Duisdorf Einer 70-Jährigen ist es in Duisdorf gelungen, einer polizeibekannten Betrügerin das Handwerk zu legen. Die Frau hatte zuvor mit dem sogenannten Enkeltrick versucht, eine hohe Geldsumme von ihr zu erbeuten.

In Duisdorf ist es einer 70-Jährigen gelungen, eine Betrügerin zu überführen, welche mit dem sogenannten „Enkeltrick“ eine hohe Geldsumme von ihr erbeuten wollte. Wie die Polizei mitteilte, rief die polizeibekannte Frau am Mittwochnachmittag bei der Seniorin an. Ab der Frage, ob sie sie denn nicht erkennen würde, vermutete die Frau, dass es sich um einen Betrug handeln könnte.