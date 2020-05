Einbrüche in Bonn-Duisdorf : Diebe brechen in Bäckerei und Metzgerei ein

Bonn Eine Bäckerei und eine Metzgerei in einer Passage an der Duisdorfer Rochusstraße waren das Ziel von Einbrechern. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter sind in eine Metzgerei und in eine Bäckerei in einer Passage an der Duisdorfer Rochusstraße eingebrochen. Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen vergangenem Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr, zu. Den Ermittlern zufolge haben die Verdächtigen die Eingangstüren der beiden Geschäfte aufgebrochen und die jeweiligen Aufenthalts- und Büroräume durchsucht. Anschließend verließen die Einbrecher die Tatorte.