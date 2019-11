Gefahr beim Pilze sammeln : Biologe warnt vor Knollenblätterpilzen im Kottenforst

Bonn Der Bonner Biologe Matthias Faix warnt vor Knollenblätterpilzen auf dem Venusberg. Wer hier Pilze sammeln will, sollte sich unbedingt gut mit diesen auskennen.

Wem nach der Pilzmahlzeit mit einer längeren Latenzzeit nach dem Verzehr schlecht wird, der sollte direkt in ein Notfallzentrum gebracht werden, rät Faix. „Am besten mit Putzresten der Pilze, um mögliche Gifte zu bestimmen.“ Indes sollte es gar nicht so weit kommen. Menschen,die Pilze sammeln möchten, sollten einen Kurs bei einem Pilzsachverständigen belegen. Über die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Mykologie – www.dgfm-ev.de – lässt sich ein Experte in der Nähe finden, der mitgebrachte Pilze begutachtet. Übrigens hat die Gesellschaft den Grünen Knollenblätterpilz zum Pilz des Jahres gekürt.

Einer der Pilzsachverständigen in Bonn ist Frank Otto (erreichbar unter: 0228/235851). Er bietet an, dass Familien, bevor sie sich zum Pilzesammel aufmachen, einen Termin zur anschließenden Begutachtung vereinbaren. In fünf Fällen hat er in diesem Herbst den Fund kontrolliert. In einem Fall waren Carbonchampignons dabei. „Sie enthalten einen Giftstoff, von dem einem übel wird“, erläutert er. Carbonchampignons stinken, wie der Name sagt, unangenehm nach einem Mittel, mit dem früher in Krankenhäusern desinfiziert wurde.