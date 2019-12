Frauke Buer ist neue Leiterin : Bibliothek Brüser Berg feiert 25-jähriges Bestehen

Brüser Berg Die Stadtteilbibliothek Brüser Berg hat am Dienstag unter anderem mit einem Programm für Kinder ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Frauke Buer ist die neue Leiterin.

Schlau wird man aber auch, wenn man Bücher liest, und die kann man sich in der Einrichtung im Ortsteilzentrum ausleihen. „Es gibt ja tausend Gründe, weswegen Lesen wichtig ist“, sagte Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand bei der Feier. Bibliotheken nehmen meiner Meinung nach einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein.“ Deshalb sei sie froh, dass die auf dem Brüser Berg nicht vor fünf Jahren den Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer gefallen ist. „Ich finde es wichtig, das es nicht nur die Zentralbibliothek gibt“, so Thorand, die sich eine Stadtbezirksbibliothek in Duisdorf gewünscht hätte – dieses Vorhaben habe aber nie umgesetzt werden können, so dass nun die Bibliothek auf dem Brüser Berg diese Rolle einnehme. Die wurde am 14. Mai 1994 eröffnet. „Es gab schon damals das Problem der Rationalisierung“, so Thorand, die nach eigener Aussage ebenfalls seit 25 Jahren auf dem Brüser Berg wohnt und deshalb die Entwicklung miterlebt hat. Seitdem habe sich einiges gewandelt, vor allem im Bereich digitaler Medien. Die Bibliothek sei ein Treffpunkt und Kommunikationsort für die Menschen auf dem Brüser Berg.