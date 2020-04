Bei Tiefbauarbeiten beschädigt : Beschädigtes Kabel sorgte für Stromausfall in Duisdorf

Beschädigtes Kabel sorgte für Stromausfall in Duisdorf

Ein beschädigtes Kabel sorgte am Donnerstag für einen Stromausfall in Bonn-Duisdorf. Foto: dpa

Bonn Etliche Haushalte in Bonn-Duisdorf hatten am frühen Donnerstagnachmittag keinen Strom. Bei Tiefbauarbeiten wurde ein Kabel beschädigt.

Zu einem größeren Stromausfall ist es am frühen Donnerstagnachmittag in Bonn-Duisdorf gekommen. Wie Michael Henseler, Sprecher der Stadtwerke Bonn (SWB), dem GA mitteilte, sei es bei Tiefbauarbeiten einer Fremdfirma im Bereich der Straße „Am Bruch“ in Duisdorf zu einer Beschädigung eines Stromkabels gekommen.