Amatheurtheater in Bonn : Bei den Startisten geht es um viel Geld und noch mehr Ärger

Henry Perkins, ein eher langweiliger Buchhalter aus London, nimmt eines Tages in der U-Bahn versehentlich den Aktenkoffer eines Fremden mit und kommt so plötzlich in den Besitz von 735 000 Pfund – und das ausgerechnet an seinem Geburtstag. Doch, was wie ein Lottogewinn klingt, beschert ihm und seinen Verwandten eine Menge Ärger. So beginnt die Handlung des neuen Theaterstücks „Funny Money“ der Startisten vom Brüser Berg. Zwei Vorstellungen mit insgesamt 200 Zuschauern im Saal des Ortsteilzentrums an der Fahrenheitstraße hat das Ensemble schon erfolgreich hinter sich gebracht. Zwei weitere Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 15./16. November, ab 19 Uhr statt.