Anmeldungen für 2020/21 möglich : Alle Schüler erhalten Platz an Laurentiusschule in Lessenich

Die Eltern von fast 80 Kindern möchten diese für das kommende Schuljahr an der Laurentiusschule anmelden. Die Stadt macht dies nun möglich. Foto: Benjamin Westhoff

Lessenich Die Stadt Bonn ermöglicht Eltern die Anmeldung von fast 80 Schülern im Schuljahr 2020/21 an der Laurentiusschule in Lessenich. Dazu soll eine dritte Eingangsklasse gebildet werden.



Von Maximilian Mühlens

Eine gute Nachricht gibt es für alle Eltern in Lessenich und Meßdorf, die ihre schulpflichtigen Kinder auch im kommenden Schuljahr 2020/2021 an der Laurentiusschule anmelden möchten. Wie Ursula Sautter, CDU-Kandidatin zur Stadtverordneten, mitteilt, sollen alle Schüler einen Platz erhalten, deren Eltern Interesse bekundet haben.

Dass das so sein wird, sei bis vor Kurzem noch nicht absehbar gewesen, sagt Sautter. Laut der Politikerin hätten sich mehrere Eltern an die CDU in Lessenich/Meßdorf gewendet. Ihnen drohte, dass sie für ihr Kind keinen Platz an der katholischen Schule erhalten. Das allerdings, so Sautter, hätte für die Eltern und die Kinder „eine unzumutbare Belastung bedeutet“.

Im Gespräch mit der Schulleitung der Laurentiusschule und betroffenen Eltern stellte der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Carsten Oerder fest, dass fast 80 Kinder an der Laurentiusschule angemeldet wurden. „Dies ist in regulärer Zweizügigkeit jedoch nicht zu leisten“, so Oerder.

Stadtteil Lessenich/Meßdorf wächst seit mehreren Jahren

Dass immer mehr Kinder die Schule besuchen möchten, liegt auf der Hand, denn der Stadtteil Lessenich/Meßdorf wächst schon seit mehreren Jahren. Unter anderem gibt es Neubauten am Burgweg in Meßdorf. Außerdem gibt es auch ein Neubaugebiet an der Brigitte-Schröder-Straße auf dem ehemaligen Gelände der Firma „Steinbach & Schäfer“ an der Bahnhofstraße Richtung Bahnhof Duisdorf. „Dass Lessenich/Meßdorf wächst, ist wunderbar“, sagt Sautter, „aber die Infrastruktur, vor allem im Bereich Verkehr sowie der Kindertagesstätten und der Stadtteilgrundschule, müssen der Entwicklung schnellstmöglich angepasst werden“.

Dabei handele es sich um ein Problem, auf das schon lange aufmerksam gemacht werde. Durch das Gespräch mit der Schulleitung der Laurentiusschule habe darauf hingewiesen werden können, wie wichtig die Dreizügigkeit im kommenden Schuljahr an der Laurentiusschule sein wird, sodass die Einrichtung die Aufnahme aller interessierten Schüler ermöglichen kann.