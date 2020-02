Fällarbeiten in Bonn : Abgestorbene Bäume gefährden Autofahrer bei Röttgen

Der Baumfäller entfernt Äste vom Stamm einer Eiche, damit der Schlepper diesen besser aus dem Wald ziehen kann. Foto: Stefan Knopp

Bonn Aufwändige Fällarbeiten hat es entlang der L 261 zwischen Röttgen und Meckenheim gegeben. Der Grund dafür ist ein Wildsperrzaun, der durch fallenden Bäume nicht beschädigt werden sollte.

Die Baumfällarbeiten an der L 261 zwischen Röttgen und Meckenheim könnten viel unkomplizierter vonstatten gehen, wenn da nicht der Wildsperrzaun wäre. Dieser verläuft parallel zur Landstraße. „Er verhindert, dass Tiere auf Straße und Autobahn laufen“, sagt Revierförster Wolfgang Bongardt. Zwischen der Straße und diesem Zaun standen bislang Bäume, die die Hitze der vergangenen beiden Sommer nicht verkraftet haben. Seit Dienstag werden sie gefällt, was immer wieder kurzzeitige Sperrungen mit sich bringt, am Donnerstag sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Normalerweise werden die Arbeiten im Wald erledigt, der Straßenverkehr bekommt davon dann wenig mit. In diesem Fall verhindert das die Wildschutzanlage. Die Bäume müssen also so gefällt werden, dass sie beim Umkippen nicht den Zaun beschädigen: Sie sollen gezielt in Richtung Straße fallen. Der Schlepper, der Geäst und Stämme am Waldrand für die Abholung parat legt, muss von der Straße aus agieren, weshalb diese einseitig gesperrt ist. Ein kleiner Straßengraben erschwert die Arbeit zusätzlich. Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW aus Rheinbach regeln den Verkehr über mobile Ampeln. Wenn ein Baum gefällt oder gerückt wird, haben beide Fahrtrichtungen Rot.

Gehölzspflege an der Autobahn Freie Sicht auf den Telekom Dome Kahlschlag neben der Autobahn: Abgesägte Baumstämme sowie jede Menge Zweige liegen derzeit neben der Abfahrt Hardtberg der A 565 in Höhe des Telekom Domes. Dabei handelt sich allerdings nicht um eine großflächige Rodung mit schwerem Gerät, sondern: „Diese Arbeiten werden im Rahmen der Gehölzpflege durchgeführt“, erklärt Tobias Zoporowski von Straßen NRW. „Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und daher müssen wir die Gehölze regelmäßig auf ihre Standfestigkeit hin überprüfen.“ Nach den beiden heißen und vor allem viel zu trockenen Sommern hätten die Kontrollen jetzt allerdings gezeigt, dass große Pflanzenteile vertrocknet und abgestorben sind. Damit sie bei den Frühlingsstürmen, die von Meteorologen für die kommenden Tage vorhergesagt sind, nicht abbrechen und eventuell für Behinderungen im Verkehr sorgen, müssten die Grünkolonnen jetzt aktiv werden. „So wie jeder Hobbygärtner auch“, erklärt Zoporowski. Diese Arbeiten können nur noch bis Ende Februar stattfinden. Denn auch Behörden müssen sich an die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes halten. Demnach ist es verboten, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder radikal zurückzuschneiden. 2021 werden die Bäume neben der Autobahnausfahrt erneut austreiben – und die freie Sicht auf den Dome wieder versperren. img

Es geht um gut 60 Bäume unterschiedlicher Art und Größe auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern. Fünf Thuja-Bäume, auch Lebensbäume genannt, Nadelhölzer aus Nordamerika, 60 bis 70 Jahre alt, liegen bereits am Straßenrand, mächtige Stämme, aber ihre Größe half ihnen nicht. „Sie sind von oben heruntergetrocknet“, sagt Bongardt. Ebenso erging es einigen Eichen, die sogar an die 200 Jahre alt sind. Daneben werden aber auch viele kleine Bäume mit dünnen Stämmen abgesägt. Auch die können beispielsweise Autofahrern gefährlich werden, wenn sie auf die Straße stürzen und Verkehrsteilnehmer mit mit bis zu 100 Stundenkilometern dagegen fahren.

Die Verkehrssicherung ist der Hauptgrund für die Maßnahme. Bongardt erklärt: Wer einen Wald betritt, tut dies auf eigene Gefahr. Entlang öffentlicher Verkehrswege, an Bebauung sowie an Bänken, Trimmdich-Stationen oder Waldspielplätzen muss die Revierförsterei regelmäßig kontrollieren. Dort müssen Menschen sicher unterwegs sein können. Also muss der Landesbetrieb Wald und Holz im Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, für den Bongardt tätig ist, an solchen Stellen zweimal im Jahr nach dem Rechten sehen.

Die Sommer der beiden vergangenen Jahren waren vergleichsweise heiß, mögliche Auswirkungen eines Klimawandels sind erkennbar. „Wir haben Schäden im Wald, abgestorbene Bäume, Trockenheit und Insekten wie den Borkenkäfer.“ Bevor Stürme größere Äste oder ganze Bäume auf Straßen oder in Gärten fegen und Schaden verursachen, müssen sie entfernt werden. Das werde auch so weitergehen, meint Bongardt, wenn es in künftigen Sommern weiter heiß ist.