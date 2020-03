Liefer- und Abholservice : Bonner Restaurants passen sich mit Aktionen an die Krise an

Tische und Stühle in Bonner Restaurants werden in nächster Zeit leer bleiben. (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bonn Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb von Restaurants, Gaststätten und Bäckereien ist in Bonn und der Region seit Donnerstag untersagt. Wie sich Anbieter jetzt an die Situation anpassen.



Der Verzehr von Speisen und Getränken in Restaurants, Cafés, Gaststätten und Bäckereien in Bonn ist aufgrund der aktuellen Situation inzwischen gänzlich untersagt worden. Diesen Beschluss fassten die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte und die Landräte auf Ebene des Regierungsbezirks Köln. Auch die Stadt Bonn verschärfte damit die bisher gültige Regelung, dass Restaurants zwischen 6 und 15 Uhr geöffnet bleiben dürfen. Weiterhin erlaubt bleiben aber laut Oberbürgermeister Ashok Sridharan sogenannte „Außer-Haus-Verkäufe“. Hierunter fallen zum einen die klassischen Liefer-, aber auch Abholdienste, wie sie etwa Bäckereien oder Fast-Food-Ketten anbieten. Durch diese Regelung könne man auch weiterhin in ein Restaurant fahren und sein Essen mit nach Hause nehmen, erklärt Sridharan in einem Video, in dem er sich zur aktuellen Situation äußert.

Coronavirus: Oberbürgermeister Ashok Sridharan zur aktuellen Lage in Bonn (Stand 18.03.20 Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan zur aktuellen Lage. Hier auch die aktuelle Pressemeldung: https://www.bonn.de/pressemitteilungen/maerz/coronavirus-per-e-mail-oder-telefon-kontakt-zur-stadtverwaltung.php Gepostet von Bonn.de am Mittwoch, 18. März 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die neuen Einschränkungen erschweren den durch das Virus ohnehin schon gebeutelten Bonner Gastro-Unternehmen das Leben zusätzlich. Während einige Restaurants, wie etwa das „Meyer’s“ in Poppeldorf oder das „ElDorado“ in Duisdorf, ihren Betrieb bereits komplett einstellten, versuchen sich andere mit ihrem Lieferangebot in dieser schwierigen Situation über Wasser zu halten. Das „Metin`s“ in Bad Godesberg gab beispielsweise bereits am Montag über Facebook bekannt, vorerst nur noch einen Cateringservice außerhalb der eigenen Räumlichkeiten anzubieten. Auch eine Reihe weiterer Betriebe stellte den Arbeitsalltag komplett auf ein Liefermodell um. Wie schwer dieser Einschnitt einige Betreiber trifft, verdeutlicht ein Post des „Casbah“- Restaurants aus Siegburg: „Auch wenn wir finanziell aus dem letzten Loch pfeifen und selber aktuell nicht mehr wissen, wie das alles endet, ist es dennoch für alle Menschen das Beste“, schreibt das Unternehmen auf Facebook.

Lesen Sie auch Weitere Einschränkungen : Restaurants bleiben ab Donnerstag in Bonn geschlossen

Gepostet von Restaurant Meyer's Bonn am Dienstag, 17. März 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das japanische Restaurant „Okinii“ am Bonner Hauptbahnhof stellt seinen Betrieb auf ein Delivery-Angebot um. Die Fast-Food-Giganten McDonald’s und Burger King bieten neben ihrem Lieferservice auch weiterhin Essen an ihren Drive-In-Schaltern an. Ob diese Regelung allerdings bestehen bleibt, ist fraglich. In Belgien und Luxemburg wurde der Betrieb zum Schutz der Mitarbeiter bereits komplett eingestellt.

Wir geben ihren einen Überblick über Anbieter, die ihren Service aufgrund der Situation umgestellt haben:

Ristorante Sapore

Das italienische Restaurant bietet seit Mittwoch einen Liefer- und Abholservice für alle Kunden an. Abgeholt werden kann täglich zwischen 12 und 15 Uhr, geliefert wird ab 18 Uhr. Kontakt: Clemens-August-Str. 67 - 53115 Bonn - Tel: 0228 24274633 - Webseite: www.sapore-bonn.de

Bistro L'unico

Die mediterranen Gerichte gibt es im Bistro L'unico aktuell zum Mitnehmen. Die frische Zubereitung wird möglichst kurz gehalten. Für Wartende bietet der große Vorplatz die Möglichkeit, ausreichend Sicherheitsabstand zu halten. Die Abholzeiten gelten von 12 bis 22 Uhr. Kontakt: Römerplatz 10 - 53173 Bonn - Tel: 0228 36835200 - Facebookseite

Bla

Die Bonner Kneipe reagiert mit einer kreativen Idee auf die Krise: Über einen Online-Shop lassen sich neben verschiedenen Shirts auch digitale Deckel bestellen, die als Gutschein fungieren und bei Wiedereröffnung gegen Getränke eingelöst werden können. Kontakt: Bornheimer Str. 20-22 - 53111 Bonn -Facebookseite - Instagram

Craftbier Balthasar

Die Craftbier-Bar Balthasar bietet aktuell 25 Prozent Rabatt auf Mitnahmen an. Abholungen sind täglich von 10 bis 15 Uhr möglich. Außerdem können sich die Bonner im ganzen Stadtgebiet mit allen Bieren der Getränkekarte beliefern lassen. An einem Onlineshop wird gearbeitet. Kontakt: Brüdergasse 6 - 53111 Bonn - Tel: 0177 5212579 - Mail: balthasar@brauhotel.com

Casbah Restaurant Siegburg

Das Casbah Restaurant bietet aktuell einen Abhol- und Lieferdienst an. Auf der Karte stehen Speisen für Jedermann. Das Angebot startet täglich um 12 Uhr. Feuerwehr, Polizei und Krankenhausmitarbeiter erhalten aktuell 20 Prozent Rabatt. Kontakt: Markt 35 - 37 - 53721 Siegburg - Tel: 02241 9592999 Webseite: www.casbah-restaurant.de

Sarah’s Konditorei & Café Königswinter

Die Konditorei bietet Kuchen, Torten, Muffins und andere süße Leckereien. Robuste Kreationen werden aktuell per Post versendet. Nach Absprache liefert das Unternehmen so weit wie möglich oder bietet die Produkte zur Abholung an. Bestellungen werden per Mail und über die sozialen Netzwerke entgegengenommen. Kontakt: Bahnhofsallee 10- 53639 Königswinter - Tel: 0157/35493375 - Mail: info@sarahs-konditorei.de - Facebookseite

Lieblingsburger - Food Truck Königswinter

Der Burger-Wagen ist aktuell in der Nähe von Supermärkten zu finden, da alle geplanten Veranstaltungen der nächsten drei Monate abgesagt wurden. Ab nächster Woche startet außerdem ein Lieferservice mit neuen kreativen Burger- und Frittekreationen. Standort und Neuigkeiten zum Angebot werden über Facebook kommuniziert. Kontakt: Tel: 02244 90 89 766 - Facebookseite

Ristorante La Grappa Bad Honnef

Pizza, Pasta, Fisch und Fleischgerichte gibt es im Ristorante La Grappa. Mit Ausnahme des Dienstags (Ruhetag), lassen sich hier in den nachfolgenden Zeiten Bestellungen abholen: 11:30-15:00 Uhr und von 18:00 bis 21:15 Uhr. Kontakt: Aegidienbergerstr. 96 -53604 Bad Honnef

Die Auflistung wird fortlaufend aktualisiert. Restaurants, die ihr Angebot aufgrund der Krise angepasst haben, können sich per Mail und unter Angabe der unten aufgeführten Informationen an online@ga-bonn.de wenden.