Polizist auf zwei Rädern : Wie ein Fahrradcop bei der Bonner Polizei arbeitet

Die zwei gehören zusammen: Polizist Klemens Weber und sein Dienstfahrrad. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Als Fahrradcop in Bonn hat Klemens Weber ein besonderes Augenmerk auf die Kennedybrücke sowie die Fußgängerunterführung am Kaiserplatz. Dabei ist er häufig schneller am Einsatzort, als die Kollegen im Streifenwagen.



Von Gabriele Immenkeppel

An Klemens Weber kommt so schnell niemand vorbei. „Nur ein einziges Mal musste ich mich geschlagen geben“, wurmt es den 61-Jährigen immer noch – auch wenn der Verkehrsrowdy damals nur kurzzeitig entkommen konnte. Selbst mit über 60 ist Weber rundum fit. „Muss ich auch“, sagt er und schält sich langsam aus seiner warmen Uniform.

Während andere in Fitnessstudios Ausdauer und Kondition trainieren, absolviert er einfach nur eine ganz normale Schicht. Als Fahrrad-Cop bei der Bonner Polizei ist er seit 24 Jahren auf den Straßen unterwegs. „Mindestens 30 Kilometer fahre ich täglich“, überschlägt er kurz. Jedoch immer ohne zusätzlichen Motorantrieb an seinem Dienstradl. Klemens Weber hat offenbar einen eingebauten Rückenwind, auf den er sich bei Verfolgungen verlassen kann. „Im Einsatz bin ich meist schneller als die Kollegen im Streifenwagen“, sagt er und schmunzelt.

Typisch bönnsch Das sagt Klemens Weber über seine Stadt An Bonn gefällt mir... die Mentalität der Lück und natürlich der Karneval. Seit Jahren begleite ich dienstlich die Wäscherprinzessin und bin so ganz vorne mit dabei. An Bonn vermisse ich... ein funktionierendes Radwegenetz. Mein Lieblingsplatz... ist der Kaiserplatz. In der Rheinaue bin ich ebenfalls gerne unterwegs. Typisch bönnsch... ist für mich die Mundart. Durch den Dialekt erreicht man andere viel schneller und baut Vertrauen auf.

Vor 40 Jahren hat der gebürtige Beueler Jong bei der Polizei angefangen. Zuvor hatte er eine Banklehre abgeschlossen. „Aber eigentlich wollte ich immer zur Polizei“, sagt er. Mit 21 Jahren startete er dann noch einmal durch und begann eine Polizeiausbildung. Bei der Einsatzhundertschaft fuhr er später einen Panzer, als Objektschützer zu Hauptstadtzeiten war er für die Sicherheit von Staatsgästen und Politikern verantwortlich. Nach 41 Jahren als Polizist geht Weber im kommenden Jahr mit 62 Jahren in Pension – in den Ruhestand allerdings noch lange nicht.

Kennedybrücke und Kaiserplatz im Visier

„Nein“, sagt er und lacht. „Ruhiger wird mein Leben dann ganz bestimmt nicht.“ Dafür hat er zu viele Hobbys und Interessen. Zu Hause in Eudenbach gibt es immer Arbeit an seinem rund 280 Jahre alten Westfälschen Hof. Er ist Waldbesitzer, Hobbylandwirt und Umweltschützer. Einen großen Grünstreifen will er mit seiner Frau in eine Wildblumenwiese verwandeln, überall auf dem Grundstück schafft er Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten. Selbst ein kleiner Bach schlängelt sich durch sein Grundstück. Im Frühjahr will er einen Außenbackofen mauern, um im Freien Brot zu backen. „Das alles kann man nur in Schuss halten, wenn man die richtige Frau an seiner Seite hat“, sagt er. Die hat er. Rund 10 000 Quadratmeter Betriebsgelände hält das Paar gemeinsam in Schuss. Seit 1989 sind die Webers verheiratet, haben zwei Kinder und seit drei Monaten auch einen Enkel.

Als Fahrradcop hat Weber ein besonderes Augenmerk auf die Kennedybrücke sowie die Fußgängerunterführung am Kaiserplatz. Denn immer wieder würden sich Radler nicht an die Regeln halten und sich sowie andere gefährden. „Oft reicht es schon, wenn man sie darauf hinweist. Manchmal muss ich eben auch ein Verwarn- oder Bußgeld nehmen“, sagt er. Dass sich das Klima beim Miteinander verändert hat, das hat auch er längst gespürt. „Uns schlägt immer mehr Aggression entgegen“, resümiert er.

Nach Feierabend geht es in den Bagger

So richtig gefährlich wurde es für ihn einmal auf Pützchens Markt. Damals war ein Betrunkener mit einem Messer in der Hand auf ihn zugestürmt. „Aber gemeinsam mit meinem Kollegen konnten wir ihn beruhigen, und es ist niemandem etwas passiert“, so Weber. Das sah bei seinen beiden Stürzen schon anders aus. „Aber schwere Verletzungen habe ich nicht davongetragen.“

Während er im Job mit Muskelkraft unterwegs ist, setzt er zu Hause auf PS-Stärken. Seit neuestem hat er einen eigenen kleinen Bagger daheim, in der Scheune stehen außerdem zwei Oldtimer-Traktoren. Einer stammt aus dem Jahr 1958 (dem Geburtsjahr von Weber), der andere von 1973.

Doch die Tage von Weber haben offenbar mehr als 24 Stunden, könnte man meinen. Denn neben seinem Engagement für Landwirtschaft und Wald hat er neben seinem Polizeijob eine Vielzahl weiterer kreativer Hobbys. Dazu gehören das Gebirgsklettern und die Musik. Als Alleinunterhalter sorgt er gerne für Stimmung bei Festen.